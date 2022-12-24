В период оккупации жестоко эксплуатировались 52 месторождения - Мухтар Бабаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В период оккупации 52 месторождения были подвергнуты жестокой, без соблюдения каких-либо экологических норм эксплуатации.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на конференции, посвященной "I государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Он отметил, что с начала декабря азербайджанская сторона обсуждает с российскими миротворцами вопросы необходимости пресечения незаконной эксплуатации природных ресурсов на территории их временного размещения, проведения мониторинга и инвентаризации, оценки ущерба окружающей среде и устранения его последствий.

"Разумеется, эта ситуация на территории временного размещения миротворцев не может не вызывать обеспокоенности общественности страны", - добавил он.

Министр отметил, что несмотря на морозную погоду, представители гражданского общества, экологические активисты, представляющие неправительственные организации, проводят акцию протеста на дороге Лачин-Шуша, целью которой является прекращение незаконной эксплуатации природных ресурсов на территории Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)