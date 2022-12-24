Меры соцподдержки охватили 121 тыс. человек - минтруда Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Масштабные меры социальной поддержки, осуществляемые министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, охватили 121 тысячу человек.

Об этом сообщили в субботу Trend в министерстве.

Согласно информации, 102 тысячам человек были назначены 114 тысяч социальных выплат, 16,7 тысячи человек - единовременная выплата, 2,8 тысячи - страховые выплаты. Пенсии и пособия увеличены в среднем на 60 процентов. 11 тысячам человек было оказано 36 тысяч услуг социально-психологической поддержки и реабилитационных услуг. 1 766 человек были обеспечены 30 тысячами средств реабилитации, 379 человек - 394 современными протезами последнего поколения. 16,4 тысячи человек были привлечены к активной занятости, в том числе 9,4 тысячи - к программам самозанятости. В единых координационных центрах услуги были оказаны около 70 тысячам человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)