На освобожденных территориях Азербайджана началось создание лесопарков (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 12:20)

БАКУ /Trend/ - В Джабраильском, Зангиланском, Физулинском и Агдамском районах на обширных территориях началось создание лесопарков.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на конференции, посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Министр рассказал о мерах, принимаемых по восстановлению биоразнообразия, водных биоресурсов и памятников природы на освобожденных территориях.

"Совместно с Общественным объединением IDEA и Всемирным фондом охраны дикой природы начаты проекты по реинтродукции некоторых видов животных, на первом этапе джейранов и безоаровых козлов, в их ареалы проживания, в текущем году на территорию Джебраильского района уже выпущены 33 джейрана. В целях восстановления и приумножения водных биоресурсов в регионе в реки Баситчай, Кендаланчай, Баргушадчай и Хакари, а также в водохранилища Суговушан и Хачинчай выпускаются мальки различных видов рыб", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)