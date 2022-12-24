Разрабатываются предложения по восстановлению водного бассейна Охчучая - Мухтар Бабаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Разрабатываются предложения по экологическому восстановлению водного бассейна Охчучая.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на конференции, посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Говоря о серьезном загрязнении трансграничной реки Охчучай, которая протекает через территорию Армении, он отметил, что по итогам мониторинга, в котором были задействованы международные лаборатории, было зафиксировано, что содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в Охчучае многократно превышает норму. Министр отметил, что в связи с этим было направлено обращение в международные организации и соответствующие структуры ряда государств.

"Созданная рабочая группа, состоящая из представителей Национальной академии наук Азербайджана и других соответствующих структур, анализирует результаты мониторинга и разрабатывает предложения по экологическому восстановлению водного бассейна Охчучая", - добавил Бабаев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)