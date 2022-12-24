Учителя проявляют большой интерес к работе на освобожденных территориях – Эмин Амруллаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Учителя проявляют большой интерес к работе на освобожденных территориях, и уже выразили свое намерение по этому поводу около 800 учителей.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на конференции, посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Министр отметил, что в следующем учебном году будет завершено строительство средних школ в Шуше и Агдаме на 960 ученических мест.

"В поселке Суговушан строительство школы уже завершено. Также начато проектирование профлицеев, которые будут построены в Зангилане, Кяльбаджаре, Физули”, - добавил Амруллаев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)