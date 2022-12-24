Восстанавливается сеть метеонаблюдения в Карабахе, уничтоженная в годы оккупации – Мухтар Бабаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Восстанавливается сеть гидрометеорологического наблюдения и экологического мониторинга в Карабахе, уничтоженная армянами в годы оккупации.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на конференции, посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Он отметил, что для контроля радиационного фона созданы автоматические радиоэкологические станции в Кяльбаджарском, Лачинском, Губадлинском и Зангиланском районах.

"Данные с этих станций анализируются в режиме реального времени путем передачи в недавно сданный в эксплуатацию Ситуационный центр. На основных реках установлены 11 автоматических гидрологических станций, а также действует автоматическая агрометеорологическая станция на территории ”умного села" в Зангиланском районе. В Шуше, Агдамском, Физулинском, Кяльбаджарском и Зангиланском районах устанавливаются 5 автоматических метеорологических станций", - сказал министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)