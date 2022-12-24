В Азербайджане ведутся работы в связи с переводом школ бывших вынужденных переселенцев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ведутся работы по планированию перевода общеобразовательных школ бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на конференции, посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Он отметил, что в этом направлении ведутся определенные плановые работы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)