В 2024-2026 гг. на освобожденные земли планируется переселить более 34 тыс. семей - Анар Гулиев (Дополнено)

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БАКУ Trend/ - В 2024-2026 годах на освобожденные от оккупации территории Азербайджана планируется переселить 34 500 семей.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, выступая на конференции, посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Гулиев отметил, что на освобожденных территориях проводятся работы на основе современных технологий.

(Перевод: Нубар Кулузаде)