Разработаны общие планы Ханкенди, Ходжавенда и Физули - госкомитет (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Разработаны общие планы Ханкенди, Ходжавенда, Физули и других населенных пунктов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, выступая на конференции, посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Он отметил, что в общих планах учтены важные факторы для обеспечения возвращения населения.

"Общий план - это справочный документ для генеральных и подробных планов городов и других территорий. С 2020 года началась подготовка генеральных планов районных центров – города Шуша, Агдама, Губадлы, Кяльбаджара и других территорий. Также при разработке генеральных планов было уделено внимание реставрации культурных объектов”, - сказал Гулиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)