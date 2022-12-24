В Азербайджане выявлено 72 новых случая заражения COVİD-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 72 случая заражения коронавирусом, 104 человека вылечились.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки скончались 4 пациента с коронавирусом.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 825 893 случая заражения коронавирусной инфекцией, 815 323 человека вылечились, 10 006 скончались, число активных больных – 564.

За прошедшие сутки проведено 1 957 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 418 494 теста.