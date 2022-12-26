Проведена Международная научная конференция на тему «Новый взгляд на современные вызовы в нефрологии» (ФОТО)

23 декабря 2022 года состоялась Международная научная конференция на тему «Новый взгляд на современные вызовы в нефрологии», организованная совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, Центральным Таможенным Госпиталем, компаниями «EGİS Pharmaceuticals» и «Ascent».

Перед началом работы конференции, проводимой в гибридном формате с участием более 200 человек, был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший со вступительным словом заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев поприветствовал участников от имени начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, генерал-майора медицинской службы, заслуженного врача Джейхуна Мамедова.

Отметив, что болезни почек и их осложнения являются одной из актуальных тем современного здравоохранения, доц. И.Эфендиев подробно рассказал о статистике, отражающей глобальное бремя этих заболеваний. Он отметил деятельность, проводимую в нашей стране для обеспечения качественными медицинскими услугами пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, и подчеркнул, что Центральный Таможенный Госпиталь также имеет большой опыт в этой области.

И.Эфендиев сообщил, что мероприятия, проводимые Управлением Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета в области организации непрерывного медицинского образования, осуществляются в целях обмена практическим опытом, изучения международного опыта и обеспечения научных контактов между специалистами. В завершение своей речи он пожелал успехов всем участникам и объявил конференцию открытой.

На официальном открытии конференции также выступили начальник Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, заслуженный врач, д.м.н. Рашад Махмудов, заместитель исполнительного директора TABİB Анар Исрафилов и председатель «Азербайджанского Общества Нефрологов», к.м.н. Джабраил Джабраилов.

Официальная часть завершилась концептуальным докладом, представленным профессором Медицинского факультета Университета Dokuz Eylül Танером Чамсары на тему «Глобальные перспективы нефрологии».

Научная часть конференции началась проведением панели «Современные клинические аспекты нефрологии», модераторами которой выступили заведующий отделением Эфферентной Терапии Центрального Таможенного Госпиталя Мирмансим Мамедов и директор Республиканской Клинической Урологической Больницы имени академика М.Джавадзаде, к.м.н. Фариз Бабаев.

Научная часть мероприятия состояла из трех панелей, на которых местными и международными высококвалифицированными экспертами были представлены 11 докладов. Конференция была аккредитована Министерством Здравоохранения Азербайджанской Республики в соответствии с “Правилами аккредитации научных и образовательных мероприятий по непрерывному медицинскому образованию” и получила 8 баллов НМО.