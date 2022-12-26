В Азербайджане начался суд над обвиняемым в шпионаже

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс над гражданином Азербайджана Айдыном Закиевым, обвиняемым в государственной измене, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации, в ходе процесса под председательством судьи Махмуда Агаларова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Отмечено, что Айдын Закиев ранее посредничеством в сфере купли-продажи и аренды недвижимости.

Суд принял решение о переводе обвиняемого из СИЗО Службы госбезопасности, где он содержался, в Бакинский СИЗО. Затем судьи приняли решение о проведении открытого судебного разбирательства, а рассмотрение дела назначено на 9 января.

Отметим, что ранее были выявлены в отношении Айдына Звкиева обоснованные подозрения в государственной измене, шпионаже в ущерб суверенитету, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики и оказании помощи представителям спецслужб Армении в осуществлении враждебной деятельности против Азербайджана.

Также было установлено, что он получил поручение о посредничестве в привлечении других лиц к секретному сотрудничеству с этим органом спецслужб и был задержан.

Установлено, что Айдын Закиев после согласования с представителями органов спецслужб Армении секретного сотрудничества, выполняя поручения, получаемые через лиц, находящихся на территории третьего государства, в соответствии с взаимной договоренностью, передавал информацию, по комплектованию личного состава Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, оказал содействие армянским спецслужбам в организации распространения информации, не отражающей действительности, рассчитанной на разжигание конфликта на этнической почве в стране.

Айдын Закиев обвиняется по статьям 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы к антигосударственной деятельности, когда деяния, предусмотренные статьями 281.1 и 281.2 Кодекса, совершаются по поручению иностранных организаций и их представителей) и другим статьям УК.

(Перевод: Нубар Кулузаде)