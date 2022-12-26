Бывший глава Baku Steel Company просит суд об оправдательном приговоре (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Baku Steel Company Расима Мамедова.

Как сообщает в понедельник Trend, в последнем слове на судебном заседании Мамедов попросил суд оправдать его, заявив, что не совершал никаких преступлений.

После последнего слова суд удалился на совещание.

Напомним, государственный обвинитель просил конфисковать имущество Мамедова на общую сумму 70 миллионов манат и приговорить его к 15 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, Расим Мамедов, обвиняется в том, что будучи председателем наблюдательного совета ООО Baku Steel Company, злоупотребляя своими должностными полномочиями, включал в документы ложную информацию, в том числе преувеличивал цифры, с целью личного обогащения создавал компании от имени других лиц и продавал товары компании по низким ценам, а также незаконно использовал продукцию Baku Steel Company на личные объекты и жилые дома.

За указанные уголовные деяния Расиму Мамедову предъявлено окончательное обвинение по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 193.3.2 (лжепредпринимательство с получением дохода в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) УК АР.

(Перевод: Фидан Мустафаева)