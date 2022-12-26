В Азербайджане высокотехнологичными протезами обеспечены 379 инвалидов войны (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня еще одна группа инвалидов войны была обеспечена высокотехнологичными протезами в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, кроме того, протезы последнего поколения были предоставлены инвалиду, потерявшему обе руки.

Было отмечено, что согласно распоряжению главы государства, с декабря 2020 года инвалиды войны обеспечиваются высокотехнологичными современными протезами.

За прошедший период уже 379 человек обеспечены 394 высокотехнологичными современными протезами четвертого поколения. Эти протезы, изготовленные компанией ÖSSUR, оснащены специальным программным обеспечением и позволяют пользователю быстрее и удобнее интегрироваться в социальную жизнь.

Высокотехнологичные протезы нижних конечностей типа Genium отличаются функциональностью и позволяют пользователю свободно и уверенно передвигаться без вспомогательных средств, более полно и точно регулировать движения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)