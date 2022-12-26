Из РФ экстрадированы 5 находившихся в международном розыске граждан Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Экстрадированы пять граждан Азербайджана, находившихся в международном розыске, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Согласно информации, в соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 22 января 1993 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации были удовлетворены ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан Азербайджана Азизова Айдына Аждар оглу, Аскерова Мирсадига Ракиф оглу, Багирова Фарида Умудвар оглу, Гасанова Пюнхана Джамал оглу, Юсифова Талеха Рашид оглу.

Отмечено, что связи с наличием оснований для подозрений в совершении указанными лицами преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса АР, было принято решение о привлечении их в качестве обвиняемых, и они были объявлены в международный розыск, так как скрывались от следствия.

21 декабря вышеуказанные лица в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции были доставлены из Российской Федерации в Азербайджан.

(Перевод: Нубар Кулузаде)