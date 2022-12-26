В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - С 28 декабря по 5 января автовокзалы Азербайджана будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, целью является качественное и устойчивое обеспечение населения транспортными услугами в предстоящие праздники - День солидарности азербайджанцев мира и Новый год. Агентство наземного транспорта Азербайджана при министерстве дало соответствующие поручения всем автовокзалам и автостанциям.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в праздничные дни будет осуществляться особый контроль за интервалом движения автобусов на маршрутах в соответствии с пассажиропотоком, соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров. Чтобы избежать скопления пассажиров, на линии будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов.

Граждане могут приобрести билеты онлайн на портале biletim.az или заранее в кассах автовокзалов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)