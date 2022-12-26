В минздраве Азербайджана состоялось заседание, посвященное итогам 2022 г. (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 26 декабря в министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось заседание, посвященное итогам 2022 года.

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве.

Согласно информации, выступая со вступительным словом, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что развитие системы здравоохранения является одним из приоритетных вопросов в стране. Он отметил, что в текущем году министерством здравоохранения были предприняты необходимые шаги по дальнейшему укреплению инфраструктуры здравоохранения.

"Указом главы государства от 13 мая 2022 года министерству здравоохранения было поручено создать рабочую группу “Центр трансформации здравоохранения” с привлечением участников системы здравоохранения и соответствующих государственных органов. Рабочей группой были подготовлены и представлены проекты документов по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере здравоохранения и медицинского страхования, развитию электронного здравоохранения. Кроме того, деятельность секретариата комиссии, созданной соответствующим распоряжением Кабинета министров с целью обеспечения устойчивого развития фармацевтического сектора в Азербайджане, была поручена минздраву. В целях выполнения задач, указанных в распоряжении, были изучены процесс регистрации лекарственных средств, международный опыт по цифровизации сектора, подготовленный пакет документов был согласован с соответствующими органами и представлен на утверждение”, - сказал он.