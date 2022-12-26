В минздраве Азербайджана состоялось заседание, посвященное итогам 2022 г. (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 26 декабря в министерстве здравоохранения состоялось заседание, посвященное итогам 2022 года.

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве.

Согласно информации, выступая со вступительным словом, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что развитие системы здравоохранения является одним из приоритетных вопросов в стране. Он отметил, что в текущем году министерством здравоохранения были предприняты необходимые шаги по дальнейшему укреплению инфраструктуры здравоохранения.

"Указом главы государства от 13 мая 2022 года министерству здравоохранения было поручено создать рабочую группу “Центр трансформации здравоохранения” с привлечением участников системы здравоохранения и соответствующих государственных органов. Рабочей группой были подготовлены и представлены проекты документов по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере здравоохранения и медицинского страхования, развитию электронного здравоохранения. Кроме того, деятельность секретариата комиссии, созданной соответствующим распоряжением Кабинета министров с целью обеспечения устойчивого развития фармацевтического сектора в Азербайджане, была поручена минздраву. В целях выполнения задач, указанных в распоряжении, были изучены процесс регистрации лекарственных средств, международный опыт по цифровизации сектора, подготовленный пакет документов был согласован с соответствующими органами и представлен на утверждение”, - сказал он.

Мусаев также подчеркнул активное участие министерства здравоохранения в нескольких международных мероприятиях в течение 2022 года.

«Среди них особо хотелось бы отметить участие делегации министерства в 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и во Всемирном тюркском медицинском конгрессе в Стамбуле. В рамках конгресса мы обсудили некоторые важные вопросы с министрами здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ). Делегация министерства выдвинула три важных предложения (создание единых стандартов медицинского образования стран ОТГ, применение единых стандартов качества в подходе к фармацевтической продукции стран ОТГ и создание единого трансплантационного пространства стран ОТГ), которые были положительно оценены министрами здравоохранения стран-членов организации.

Затем руководитель аппарата министерства здравоохранения Турал Бабаев выступил с докладом о мерах, проводимых в течение 2022 года по совершенствованию системы здравоохранения. Доклад охватил изменения в законодательной, институциональной, а также административной сферах.

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