В Азербайджане выявлено еще 15 случев заражения коронавирусом, вылечились 14 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, 14 человек вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 825 980 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 409 человек вылечились, 10 006 – скончались, число активных больных составляет 565.

За последние сутки в стране проведены 743 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 421 167.

(Перевод: Фидан Мустафаева)