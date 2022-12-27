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Более 4 тысяч семей шехидов и инвалидов войны обеспечены жильем после Отечественной войны (Дополнено)

Общество Материалы 27 декабря 2022 11:41 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане около 20 тысяч человек получили стационарные и мобильные услуги.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.

Он отметил, что после Отечественной войны более 4300 семей шехидов и инвалидов войны обеспечены квартирами и частными домами.

"В общем жильем обеспечены 13 100 человек", - отметил председатель.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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