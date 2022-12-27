Обнародовано число построенных в Баку в текущем году школ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В районах Баку завершено строительство 7 новых школ (пос. Бинагади, Бина, Кюрдаханы, Ходжасан, жилой район Гала, массив Ени Ясамал).

Об этом во вторник Trend сообщили в Управлении образования по городу Баку.

Кроме того, в школе №320 проведены капитальные ремонтно-восстановительные работы, в школах №87, №263 - снос и перестройка старых корпусов, а в школе №35 - снос и перестройка здания.

Капитальный ремонт проведен в дошкольных образовательных учреждениях №257, №277, №215, “Чичек", находящихся в подчинении Управления. В поселке Говсан Сураханского района построено и сдано в эксплуатацию 2 новых здания дошкольных образовательных учреждений.

Также в текущем году в 4 дошкольных образовательных учреждениях - №101, №99, №16, и им. “Мамедова" начаты капитальные ремонтные работы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)