Из Ирака и Сирии в Азербайджан депортированы 412 женщин и детей (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В текущем году из Ирака и Сирии в Азербайджан депортированы 412 женщин и детей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.

Он отметил, что из депортированных 380 детей и 32 женщины.

В этом году из названных стран в Азербайджан было депортировано 66 человек, из которых 64 человека были помещены в убежища и впоследствии возвращены в свои семьи.

(Перевод: Нубар Кулузаде)