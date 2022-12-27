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В Азербайджане завершена работа над программой "Приемная семья" - Вугар Бейбутов (Дополнено)

Общество Материалы 27 декабря 2022 12:17 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 12:01)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершена работа над программой заботы о детях в детских домах "Приемная семья".

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.

Он отметил, что подготовленные документы направлены в соответствующие органы.

"Также создана подсистема. После урегулирования законодательных вопросов начнется реализация услуги. Надеемся, что этим нам удастся создать семейную среду для детей, растущих в государственных детских учреждениях".

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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