В Азербайджане завершена работа над программой "Приемная семья" - Вугар Бейбутов (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 12:01)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершена работа над программой заботы о детях в детских домах "Приемная семья".

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.

Он отметил, что подготовленные документы направлены в соответствующие органы.

"Также создана подсистема. После урегулирования законодательных вопросов начнется реализация услуги. Надеемся, что этим нам удастся создать семейную среду для детей, растущих в государственных детских учреждениях".

(Перевод: Нубар Кулузаде)