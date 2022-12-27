Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный южный ветер.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6 °С, днем 7-10 °С тепла, в Баку ночью 4-6 °С, днем 7-9 °С тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, местами туман, умеренный западный ветер.

Температура ночью составит 0-4 °С, днем воздух прогреется до 7-11 °С тепла, в горах ночью 3-8 °С, днем - 0-3 °С мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева)