В Азербайджане за два года инвалиды ЧАЭС получили 331 квартиру (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ставшие инвалидами за последние два года получили от государства 331 квартиру.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.

По его словам, особая забота Президента Ильхама Алиева о людях с ограниченными возможностями позволяет из года в год усиливать меры социальной защиты в отношении лиц с инвалидностью в связи с событиями на Чернобыльской АЭС.

Он отметил, что согласно распоряжению главы государства от 25 января 2021 года, наряду с семьями шехидов и инвалидов войны, в 2021-2025 годах жильем должны быть обеспечены лица, инвалидность которых наступила в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, независимо от даты постановки на учет, что является еще одним проявлением особой заботы о них.

Так, в 2021 году данной категории лиц было предоставлено 258 квартир, а за последние два года еще 331 квартира.

(Перевод: Нубар Кулузаде)