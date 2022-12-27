Семь азербайджанских спортсменов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В течение 2022 года было принято решение о санкциях по семи антидопинговым нарушениям.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила сегодня директор Национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По ее словам, было проведено расследование по возникшим подозрениям в использовании запрещенных препаратов и зафиксированы нарушения антидопинговых правил в отношении 2 боксеров, 2 тяжелоатлетов, и по одному случаю в борьбе, карате и кикбоксинге.

"В течение 2022 года у спортсменов было взято в общей сложности 1 456 тестов. Из них 770 - во время соревнований, 686 - вне соревнований",- сказала Гусейнли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)