В Азербайджане приняты новые правила по выплате ряду работников взносов на соцстрахование

БАКУ /Trend/ - Для развития в парке технологий сфер информационно-коммуникационных инноваций, основанных на современных научно-технологических достижениях, привлечения высококвалифицированных специалистов и кадров, а также обеспечения притока в эту сферу высококвалифицированной профессиональной наемной рабочей силы, предлагается предоставление льгот по уплате взносов на обязательное государственное социальное страхование, с этой целью подготовлен законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики “О социальном страховании”.

Как сообщает во вторникTrend, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Предложено дополнить статью 14.8 закона "О социальном страховании". Так, резиденту технопарка, его подрядчику и субподрядчику, заключившим с подрядчиком прямой договор, а также физическим лицам, привлекаемым этими лицами для целей данной деятельности, с 1 января 2023 года в течение 10 лет выплачивается пособие по обязательному государственному социальному страхованию в размере четырехкратной минимальной месячной заработной платы в зависимости от их выбора или доходов от наемной работы.

В статье 14 указанного закона отражен порядок расчета взносов на обязательное госсоцстрахование, уплачиваемых за счет средств страхователя и застрахованного лица. Согласно новой статье 14.8, резидент технологического бизнес-инкубатора, функционирующего в технологическом парке, его подрядчик и субподрядчик, заключивший прямой договор с подрядчиком, должны выплачивать физическим лицам, привлеченным для целей этой деятельности, взносы на обязательное государственное социальное страхование в двух различных опциях по их выбору.

А во втором предложении предлагаемой статьи страхователь, предусмотренный настоящей статьей, ежегодно до 15 января должен представить страховщику письменную информацию о своем выборе и до конца календарного года этот выбор не может быть изменен. Если застрахованный в течение следующего календарного года не предоставил письменную информацию о своем выборе в указанный период, страхователь может применить по умолчанию выбор застрахованного в предыдущем году. А в отношении нового работодателя из указанной категории в течение года будет применяется его выбор, который он отметил в заявлении на заключение договора.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)