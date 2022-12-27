Обнародованы детали процедуры продажи квартир, построенных для бывших вынужденных переселенцев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С 23 января 2023 года Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана начнет продажу жилья, построенного для бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бейбутов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Он отметил, что с 23 января 2023 года в 10:00 начнется онлайн-продажа квартир в зданиях, расположенных в бакинских поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы, Абшеронском и Самухском районах.

"Средства, полученные от продажи, будут направлены на обеспечение квартирами и частными домами семей шехидов и инвалидов войны в других регионах страны. Процесс продажи будет осуществляться через электронный портал ms.sosial.gov.az, разработанный министерством. На портале будет представлена информация о квартирах (адрес, этажность здания, номер и стоимость квартиры, площадь, этаж, на котором она расположена, количество комнат и т.д.). Будет предоставляться выписка из государственного реестра недвижимости. Стоимость квартир определена независимым оценщиком в соответствии с законодательством.

У желающих приобрести квартиру должен иметься один из простых инструментов аутентификации (идентификационный номер, электронная подпись SIMA, подпись ASAN imza, Sima Token (электронная подпись), электронная подпись Центра банковских сертификационных услуг) при входе в личный кабинет и бронировании квартир.

Между лицом, выбравшим квартиру, и министерством будет заключен нотариально заверенный договор купли-продажи квартиры с полной оплатой стоимости в течение 10 дней.

Продажа квартир через портал продлится до 1 июля 2023 года. Для получения дополнительной информации можно обратиться в колл-центр 142", - сказал Бейбутов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)