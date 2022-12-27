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Инвалиды войны обеспечены самыми современными протезами - Анар Байрамов

Общество Материалы 27 декабря 2022 15:42 (UTC +04:00)
Инвалиды войны обеспечены самыми современными протезами - Анар Байрамов

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Инвалиды войны обеспечены самыми современными протезами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов на пресс-конференции по итогам работы в 2022 году.

Он отметил, что 201 инвалид войны обеспечен в этом году современными протезами четвертого поколения.

"В целом же современными протезами обеспечены 380 инвалидов войны", - сказал Байрамов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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