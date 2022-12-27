Инвалиды войны обеспечены самыми современными протезами - Анар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Инвалиды войны обеспечены самыми современными протезами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов на пресс-конференции по итогам работы в 2022 году.

Он отметил, что 201 инвалид войны обеспечен в этом году современными протезами четвертого поколения.

"В целом же современными протезами обеспечены 380 инвалидов войны", - сказал Байрамов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)