В этом году в Азербайджане инвалидность установлена более чем 56 тысячам лиц (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Азербайджане инвалидность установлена более чем 56 тысячам лиц.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов на пресс-конференции, посвященной работе в 2022 году.

Он отметил, что с 1 июля текущего года в нашей стране, основываясь на мировой опыт, в качестве реформы применяются новые критерии оценки и проводится более всесторонняя оценка, выраженная в определении процента утраты функций организма.

"После введения новых критериев инвалидность была назначена 14 063 лицам на основе процента нарушений функций организма.

Кроме того, в текущем году в реабилитационных учреждениях агентства были оказаны услуги медицинской и социально-психологической реабилитации 48 650 лицам с ограниченными возможностями здоровья, что в 6 раз больше, чем в прошлом году. В то же время в этом году более 26,6 тысяч человек с ограниченными возможностями были обеспечены 57,8 тысяч средствами реабилитации", - сказал председатель.

(Перевод: Нубар Кулузаде)