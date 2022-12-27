Названы заболевания, по которым чаще других устанавливается инвалидность (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Названы заболевания, по которым чаще других устанавливается инвалидность в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов на пресс-конференции по итогам работы в 2022 году.

Он сказал, что рассматриваемые заболевания представляют собой последовательность психических и поведенческих расстройств, нервных, онкологических, глазных и сердечно-сосудистых заболеваний.

"На эти заболевания приходится 60 процентов всех случаев установления инвалидности", - отметил председатель Агентства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)