За установлением инвалидности по новым критериям обратились 52 тысячи человек - Анар Байрамов

БАКУ /Trend/ - За установлением степени инвалидности по новым критериям обратились 52 тысячи человек.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов на пресс-конференции по итогам работы в 2022 году.

Он отметил, что 14 тысяч из них имеют подтвержденную степень инвалидности.

"Другим лицам были даны соответствующие ответы по поводу либо отказа, либо неполного заполнения документов. Если гражданин недоволен итоговым результатом, он подает соответствующее обращение, которое будет расследоваться. Иногда делаются заключения, без очного приема и осмотра пациента. С целью устранения подобных недоразумений его приглашают на осмотр, который проводится экспертами и специалистами, определяющих степень инвалидности", - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)