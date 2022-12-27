Всесторонние союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией в 2022 году успешно развивались – Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Всесторонние союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией в 2022 году успешно развивались.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, успешно расширялись также отношения Азербайджана и России.

"Повестка дружбы и сотрудничества с Грузией, развивалась стабильно и позитивно. В 2022 году также были налажены интенсивные отношения с дружественными, братскими Азербайджану странами Центральной Азии”,- сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)