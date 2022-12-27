Вокруг озера "Бюльбюле" будет заложен бульвар (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В столице Азербайджана ведутся работы по благоустройству территории вокруг озера "Бюльбюле" и будет построен бульвар.

Об этом во вторник сообщили в Службе благоустройства Баку в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что вокруг озера "Бюльбюль" планируется создать зеленую зону отдыха. В первую очередь озеро очищается от сточных вод.

"Для очистки воды будут проводиться работы совместно с ОАО "Азерсу". На первом этапе после очистки планируется проложить вокруг озера дорожку для прогулок, велосипедистов, скутеров. А на втором этапе предусмотрено создание зеленой зоны", - отметили в организации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)