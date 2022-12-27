БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 365 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 158, вторую - 79, три и более - 110, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 18 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 930 256. Первую дозу вакцины получили 5 395 462, вторую - 4 875 464, три и более - 3 394 777, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 553 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)