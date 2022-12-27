Состоялось заседание коллегии Генпрокуратуры Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 27 декабря в Азербайджане под председательством генерального прокурора Камрана Алиева состоялось заседание коллегии, посвященное вопросам работы, проводимой по направлениям деятельности прокуратуры и предстоящим задачам.

Об этом во вторник Trend сообщили в Генеральной прокуратуре.

Выступая на заседании коллегии, генпрокурор Камран Алиев подчеркнул, что под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в нашей стране обеспечен устойчивый прогресс и развитие во всех сферах, и отметил, что наше государство и общество переживают самые великие времена в своей истории.

Было отмечено, что в реализации Стратегии развития нашей страны на предстоящий период, а также социальных, культурных и гуманитарных проектов важное значение имела последовательная и целенаправленная деятельность первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Генеральный прокурор особо подчеркнул, что благодаря мерам, принятым в “Шушинском году” по обеспечению дальнейшего развития Карабаха и Восточного Зангезура и созданию необходимой инфраструктуры, осуществлен первый этап "Большого возвращения" бывших вынужденных переселенцев.

На заседании коллегии было отмечено, что в целях сохранения установившейся в стране общественно-политической стабильности, усиления борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека прокуратурой Азербайджана в связи с другими правоохранительными органами были приняты необходимые меры.

На заседании по вопросам совершенствования ”Правил организации работы“ выступили начальник управления организационного и исполнительного контроля Турал Асланов, по новому проекту ”Кодекса этического поведения" работников прокуратуры-начальник управления по правовому обеспечению и правам человека Айнур Османова, по текущим кадровым вопросам-начальник управления кадров Натиг Гусейнов, служба, в связи с укреплением исполнительной и трудовой дисциплины с докладами выступили начальник управления служебных расследований Кямал Гылыджев и начальник управления исполнительных производств вне уголовного преследования Эльнур Мусаев о проделанной работе в связи с внедрением информационной системы “Электронная прокуратура”.

По итогам проведенных обсуждений члены коллегии выступили с предложениями, в результате которых решением Коллегии были утверждены дополнения и изменения в “Правила организации работы”, а также “Кодекс этического поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики”.

Подводя итоги заседания, генеральный прокурор Камран Алиев выразил уверенность в том, что органы прокуратуры под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева достойно справятся с возложенными на них задачами по всестороннему развитию нашей страны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)