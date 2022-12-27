В Азербайджане выявлены еще 95 случаев заражения коронавирусом, 102 человека вылечились (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 95 случаев заражения коронавирусом, 102 человек вылечились, двое - скончалмсь, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 826 075 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 510 человека вылечились, 10 008 – скончались, число активных больных составляет 557.

За последние сутки в стране проведены 2 438 теста на COVID-19, в целом же с начала пандемии проведены 7 423 605 тестов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)