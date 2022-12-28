На праздники синоптики прогнозируют хорошую погоду

БАКУ /Trend/ - В праздничные дни погода в Азербайджане будет стабильной, без осадков, южный ветер.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Она отметила, что максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 8-13 ºС тепла, в низменных районах температура повысится до 13 ºС, в горных районах ожидается 2-3 ºС мороза.

"31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода преимущественно без осадков, умеренный южный ветер, скорость ветра составит 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-6 ºС, днем 8-11 ºС тепла".

По словам Тагиевой, 1 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-4 ºС, днем 7-9 ºС тепла.

"2 января в основном ожидается без осадков, умеренный южный ветер, скорость ветра составит 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-6 ºС, днем 8-12 ºС тепла. А 3 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков, южный ветер, скорость которого составит 5-10 м/с. Ожидается, что температура воздуха составит 5-7 ºС тепла ночью и 9-13 ºС днем".

Начальник службы отметила, что 4 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков, а скорость южного ветра составит 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-7 ºС тепла, днем 9-14 ºС.

"В районах Азербайджана с 31 декабря по 4 января ожидается стабильная погода, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман, умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-7 ºС, днем 8-13 ºС тепла, ночью в горах температура опустится ниже ноля и составит 2-6 ºС мороза, днем - от 2 до 3 ºС тепла", - отметила Тагиева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)