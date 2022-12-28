БАКУ /Trend/ - В Уголовный кодекс Азербайджана может быть добавлена статья об экоциде.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

"Известно, что армянами нанесен колоссальный ущерб экологии Азербайджана, и этот процесс продолжается. Коллегия адвокатов Азербайджана чутко относится к этим вопросам. Поэтому группа по уголовному праву, действующая в составе коллегии, подготовила соответствующие предложения. Предлагаем добавить в УК статью в связи с экоцидом, с целью привлечения к ответственности в случае обнаружения экологического террора. Наличие такой статьи в Уголовном кодексе Азербайджана может пресечь случаи экоцида в будущем. Надеюсь, что соответствующие органы утвердят данный вопрос, и статья будет внесена в Уголовный кодекс".

(Перевод: Нубар Кулузаде)