Подготовлены предложения по совершенствованию закона Азербайджана "Об адвокатах и адвокатуре" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлены предложения по совершенствованию закона "Об адвокатах и адвокатуре".

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Он отметил, что в коллегии предложения по этому поводу готовы.

"Нацелены на то, чтобы закон отвечал требованиям сегодняшнего дня, был более совершенным. В настоящее время ведутся переговоры с соответствующими структурами", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)