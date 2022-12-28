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Подготовлены предложения по совершенствованию закона Азербайджана "Об адвокатах и адвокатуре" (Дополнено)

Общество Материалы 28 декабря 2022 11:09 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 10:57)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлены предложения по совершенствованию закона "Об адвокатах и адвокатуре".

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Он отметил, что в коллегии предложения по этому поводу готовы.

"Нацелены на то, чтобы закон отвечал требованиям сегодняшнего дня, был более совершенным. В настоящее время ведутся переговоры с соответствующими структурами", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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