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Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

Общество Материалы 28 декабря 2022 13:01 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, возможна изморось, усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 3-5 ºС, днем - 6-8 ºС тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 до 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана погода в течение дня ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах есть вероятность осадков, а в горных районах ожидается снег, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура ночью составит 1-4 ºС, днем воздух прогреется до 7-11 ºС тепла, в горах ночью 5-10 ºС, днем - 0-5 ºС мороза.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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