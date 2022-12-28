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Продлен срок содержания под стражей генерала, обвиняемого по "Тетерскому делу"

Общество Материалы 28 декабря 2022 13:21 (UTC +04:00)
Продлен срок содержания под стражей генерала, обвиняемого по "Тетерскому делу"

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Продлен срок содержания под стражей в отношении бывшего начальника управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава Министерства обороны генерал-майора Бекира Оруджева, привлеченного к ответственности по "Тетерскому делу".

Как сообщает в среду Trend, в Бакинском Военном суде рассмотрено ходатайство о продлении меры пресечения в отношении обвиняемого.

По решению суда ходатайство следственного органа было удовлетворено и в отношении Оруджева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.

Напомним, что в декабре 2021 года в Генеральной прокуратурой были приняты решения о возобновлении производства по уголовным делам, связанным с "Тетерским делом". После вышеупомянутых решений в ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в пытках отдельных военнослужащих, их незаконном лишении свободы и превышении должностных полномочий, 10 человек были привлечены к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении них ведется расследование.

В сентябре этого года по делу были арестованы еще три лица - Бекир Оруджев, Рахиб Мамедов и Рамиль Ахмедов.

Обвиняемые признаны виновными по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой, истязанием), 341.2.2 (превышение должностных полномочий), 341.2.3 и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и другим статьям УК АР.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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