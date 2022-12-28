Назначен новый директор Абшеронской центральной больницы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Приказом исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова назначен новый директор Абшеронской центральной районной больницы. Им стал Азер Исмайлов.

Как сообщает в среду Trend, новый директор был представлен сегодня коллективу.

Выступив на мероприятии, Вугар Гурбанов дал соответствующие указания и поручения по обеспечению оказания качественной медицинской помощи в Абшеронской центральной районной больнице.

Отметим, что в 2005 году Азер Исмайлов окончил лечебно-профилактический факультет Азербайджанского медицинского университета. В 2006-2010 годах обучался на юридическом факультете Нахчыванского государственного университета, в 2009-2015 годах - на медицинском факультете Эгейского университета (Ege Üniversitesi) в Турции по специальности "Общая хирургия".

В 2017-2021 годах работал директором Евлахской центральной районной больницы, а в 2021-2022 годах-Республиканской клинической больницы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)