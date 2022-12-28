Завтра ожидается усиление ветра – Предупреждение

БАКУ /Trend/ - 29 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидается кратковременное усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, иногда до 23-25 м/с, в некоторых частях полуострова - до 28 м/с.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 29 декабря в районах Азербайджана ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, иногда до 23-28 м/с, осадки преимущественно выпадут в северных и западных районах, в горных районах есть вероятность снега.

(Перевод: Нубар Кулузаде)