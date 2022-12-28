Назначен новый директор Республиканской клинической больницы - TƏBİB (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Приказом исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова Эльвиз Гасымов назначен новым директором Республиканской клинической больницы.

Об этом сообщили в среду Trend в Объединении.

Согласно информации, ранее Гасымов работал директором Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. Исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов сегодня представил нового директора коллективу больницы.

Отметим, что Эльвиз Гасымов окончил медицинский факультет Университета Хаджеттепе (Анкара) Турции. Затем изучал медицину на кафедре ортопедии и травматологии в университетской больнице Мармара.

"Эльвиз Гасымов, который по специальности является ортопедом, работал заведующим отделением ортопедии, травматологии, спортивной медицины и физиотерапии Центральной клиники, а также врачом в отделении ортопедии и травматологии Бакинского центра здоровья. Он опубликовал множество научных статей и различных научных работ в престижных медицинских журналах. В 2018 году распоряжением главы государства Эльвиз Гасымов был удостоен почетного звания “Заслуженный врач”, - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)