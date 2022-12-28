В регионах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 100 частных домов (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана в Агстафинском, Агджабединском, Агсуинском, Бейлаганском, Бардинском, Билясуварском, Джалилабадском, Хачмазском, Хызинском, Имишлинском, Кюрдамирском, Газахском, Губинском, Лерикском и Масаллинском районах семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено еще 100 частных домов, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

В мероприятии в связи с этим в Агстафинском районе приняли участие начальник управления министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фуад Мусаев и первый заместитель главы исполнительной власти Агстафинского района Мушфиг Гусейнов.

На мероприятии было рассказано о широкомасштабных мерах социальной поддержки семей шехидов и инвалидов войны. Было отмечено, что в послевоенный период семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено, включая предоставленные сегодня частные дома, 4 400, а в целом за прошедший период - 13 200 квартир и частных домов.

В послевоенный период инвалидам войны было предоставлено 324, а в целом за прошедший период - более 7 500 автомобилей.

Семьи шехидов и инвалиды войны, обеспеченные новыми домами, выразили благодарность главе государства за постоянные заботу и внимание.

(Перевод: Фидан Мустафаева)