Возбуждено уголовное дело в отношении главврача, получившего взятку от гражданина (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в отношении главврача, получившего взятку от гражданина.

Об этом в среду Trend сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, главный врач Масаллинской центральной районной больницы Алиев Эшгин Алирза оглу был задержан с поличным при получении взятки.

Оперативными мерами были выявлены обоснованные подозрения в получении Эшгином Алиевым в течение текущего года взяток в обмен на назначение гражданам пенсий, с занесением в электронную информационную систему справок о заболеваниях, прием на работу лиц в указанном медицинском учреждении и смену их специальности.

В ходе обыска в его служебном кабинете были обнаружены и изъяты доказательства, которые могут иметь значение для дела.

В связи с указанным в Главном управлении было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям - 311.3.2 (повторное получение взятки), 178.2.3 (мошенничество с использованием лицом своего служебного положения) УК АР, на основании собранных предварительных доказательств была избрана мера пресечения в виде ареста с привлечением в качестве обвиняемого.

В настоящее время по делу продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)