Агентство Азербайджана по развитию МСБ отмечает 5-летие деятельности (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось мероприятие, посвященное 5-летию Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), созданного указом Президента Азербайджана от 28 декабря 2017 года, сообщает в среду Trend.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана и минуты молчания в память о наших шехидах, погибших за территориальную целостность нашей страны.

На открытии мероприятия выступили помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов, Министр экономики Микаил Джаббаров и председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов.

В своем выступлении Орхан Мамедов, проинформировал об услугах и мерах поддержки, оказанных предпринимателям за 5-летний период деятельности Агентства, а также о нововведениях для предпринимателей в 2023 году, и поблагодарил соответствующие структуры за поддержку и тесное сотрудничество с Агентством за последние 5 лет.

В рамках мероприятия распоряжением Президента Азербайджана от 25 апреля 2022 года лицам, награжденным за вклад в экономическое развитие страны и плодотворную деятельность в сфере предпринимательства, были предоставлены медали "Терегги".

На мероприятии также были показаны фильмы, посвященные установлению предпринимательской деятельности на освобожденных от оккупации территориях и 5-летию деятельности KOBIA.

Генеральным спонсором мероприятия является Kapital Bank, спонсорами-Embawood и Improtex Group.