Обнародован прогноз погоды на выходные дни в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что с 31 декабря 2022 года до 3 января 2023 года в Шахдаге будет преимущественно без дождей, ожидается туман, скорость западного ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-8 °С мороза, днем 0-3 °С мороза.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, в Габалинском районе будет в основном без осадков, ночью и утром туман, слабый западный ветер. Температура воздуха составит ночью 0-2, днем 6-8° тепла.

В Губинском, Гусарском районах в основном без осадков, ночью и утром ожидается туман, слабый западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 2 °С мороза до 2 °С тепла, днем 3-6 °С тепла.

В Балакенском, Шекинском, Загатальском районах в основном без осадков, ночью и утром туман, слабый западный ветер. Температура воздуха составит ночью до 3 °С, днем 7-10 °С тепла.

В Гейгельском районе в основном без осадков, ночью и утром туман, слабый западный ветер. Температура воздуха составит ночью 0-2 °С, днем 3-6 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)