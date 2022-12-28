Поддержка от выпускников клубов «Международной Модели ОИС» эко акции на Лачинской дороге

БАКУ/Trend/ - Очередная поддержка заявлению Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) относительно эко акции, которая уже более двух недель проводится активистами азербайджанской общественности на Лачинской дороге, поступила от выпускников клубов «Международная Модель ОИС».

В заявлении выпускников клубов осуждается ущерб, нанесенный окружающей среде в результате незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахе в период армянской оккупации, длившейся около 30 лет и в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК), а также выражается поддержка легитимным требованиям азербайджанского народа.

В документе, подписанном выпускниками клубов программы «Международная Модель ОИС» из Египта, Индонезии, Мальдивских островов, Пакистана, Палестины и Таджикистана, выдвигается требование создать соответствующие условия для деятельности азербайджанских экологов по ведению мониторинга в золоторудном месторождении "Гызылбулаг" и медно-молибденом месторождении "Демирли".

Следует отметить, что программа «Модель Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) - Академия Международных Отношений», которая уже более десяти лет, как успешно проводится в мусульманской географии по инициативе ЕРЦ Молодежного Форума ОИС, направлена на формирование и усиление лидерских качеств молодежи. На дебатах проведенных, в рамках программы «Международная Модель ОИС» при организации Центра, наряду с проблемами, имеющими международную актуальность, был также обсужден армяно-азербайджанский карабахский конфликт. Благодаря этой программе мусульманские студенты смогли получить объективную информацию об этом конфликте и распространить правдивую информацию об этой проблеме в своих странах.

Глобальный Стратегический Институт по Устойчивому Развитию и Форум Молодежной Дипломатии Пакистана, а также Национальный Совет Молодежи Индонезии, Молодежная Организация ОИС Индонезии и Мусульманский Молодежный Центр Грузии выступили с аналогичными заявлениями поддержки указанной инициативе ЕРЦ Молодежного Форума ОИС.

Международное Правление ЕРЦ Молодежного Форума ОИС выступило с заявлением поддержки экологической акции, проведенной азербайджанскими активистами на Лачинской дороге. В документе с сожалением отмечено, что в течение 30 лет оккупированные территории Азербайджана, а ныне земли, где временно дислоцирован РМК, остаются зонами, где невозможно проведение подобных мониторингов, а также с целью обеспечения объективности будущих мониторингов, выражена готовность организовать визит делегации молодых экологов из стран евразийского региона в Карабах, в качестве поддержки экологическим волонтерам Азербайджана.